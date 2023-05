Siracusa, fino al 17 maggio l'Ipogeo di Piazza Duomo aperto dalle 8,30 alle 19

L’Ipogeo di Piazza Duomo fino al 17 maggio sarà aperto e fruibile al pubblico in maniera continuativa dalle 8:30 alle 19:00, ad eccezione dei lunedì in cui sarà aperto fino alle 13:00. All’interno del sito si potrà inoltre ammirare una selezione di sculture in legno dell’artista siracusano Antonio Randazzo, figure che ritraggono monumenti e simboli storici della città di Siracusa. L’allestimento della mostra, dal titolo emblematico: “Il legno racconta” è stato realizzato in collaborazione con il C.A.S. (Comitato attivisti Siracusani) i cui volontari affiancheranno il personale della Soprintendenza nei giorni di fruizione. L’iniziativa sarà presentata al pubblico, alla presenza dell’autore e dell’arch. Salvatore Martinez, soprintendente ai Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa, domenica 7 maggio a partire dalle ore 10:30 all’interno del sito. Sempre domenica, in concomitanza con i festeggiamenti del Patrocinio di Santa Lucia l’ipogeo rimarrà chiuso dalle 12 alle 13 per poi riprendere la regolare fruizione sino alle ore 19:00.