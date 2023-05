Tentativi di furti a Floridia, telecamera filma un malvivente in azione

Ladri in azione la notte scorsa a Floridia. I malviventi hanno preso di mira due commercianti. Uno in corso Vittorio Emanuele, poi il proprietario di un furgone che si trovava parcheggiato in via Fava. Al corso, il 'colpo' sarebbe andato a vuoto, forse per la presenza di persone in zona. In via Fava i malviventi hanno rubato gasolio da un furgone che era parcheggiato nel cortile del condominio. Altro tentato furto in un appartamento di Floridia. I ladri hanno desistito a portare a termine la scorribanda, forse perchè scoraggiati dalla telecamera piazzata a guardia dell' abitazione. La telecamera è riuscita a filmare il malvivente (Come mostra il fotogramma) che aveva intenzione di introdursi nell'appartamento. Dei due tentativi di furto e del gasolio portato via dal serbatoio del furgone, stanno indagando i carabinieri della Tenenza di Floridia.

L.M.