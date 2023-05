Imprenditoria giovanile, tre mini imprese di studenti siciliani ai Campionati nazionali a Milano il 5 e 6 giugno

Una piattaforma "intelligente" per gestire il guardaroba in modo più efficiente e sostenibile, un contenitore smart per arnie che monitora i bombi per l'impollinazione nelle serre agricole e una seminatrice di precisione per controllare l’intero processo di semina, rendendolo più efficace ed efficiente e riducendo lo spreco. Sono le tre idee che si sono aggiudicate la finale interregionale del Company Program "Skills for the Future/Impresa Azione" supportato da EIT Food in collaborazione con Junior Achievement Italia e Europa (JA Italia e JA Europa), svoltasi lo scorso 28 aprile a palazzo Biscari a Catania e che ha avuto partner d'eccezione come Confindustria Sicilia, Isola Catania e l'Ufficio scolastico regionale. I tre team accederanno ai Campionati nazionali di Imprenditorialità del 5 e 6 giugno a Milano e a sua volta il vincitore della finale nazionale avrà accesso alla finale europea di "Gen-E", la competizione di JA Europa che si svolgerà dall'11 al 14 luglio a Istanbul, in Turchia; mentre sarà proprio Catania a ospitare la finale europea “Gen-E” nel 2024.

Quindici team formati da studenti provenienti da 4 regioni del mezzogiorno, hanno presentato l'idea di business concretizzata durante il percorso formativo di Skills for the Future (S4F), iniziato a dicembre 2022 all'istituto superiore "Ettore Majorana" di Milazzo da trecento studenti di scuole superiori di Sicilia, Puglia, Campania e la Calabria. Ad aggiudicarsi il premio "Skills 4 Future", le cui proposte imprenditoriali sono state legate alle 3 sfide di settore su cui i giovani talenti hanno sviluppato le proprie idee: “Perdite e/o sprechi alimentari”, “Agricoltura 4.0”, ovvero le innovazioni tecnologiche in ambito agricolo, e “Alimentazione sana e prevenzione delle malattie non trasmissibili”, sono: la mini impresa Smart bumblebees della IV D dell' ITIS "Michelangelo Bartolo" di Pachino (nella foto) con il contenitore per arnie "Smart hive" dotato di sensori e attuatori che garantisce il totale controllo di ciò che può compromettere l’impollinazione tramite bombi nelle serre agricole, anche da remoto.

Secondo posto per il team Tech Seeding della 3A MM dell'istituto "Ettore Majorana" di Milazzo con "Sow and go", una seminatrice di precisione che permette di controllare l’intero processo di semina, rendendolo più efficace ed efficiente e riducendo lo spreco.

Due menzioni speciali: "Ecocitrux" dell'istituto "Ettore Majorana" di Milazzo, un antiparassitario sostenibile realizzato dagli scarti di lavorazione degli agrumi, e "Greenway" sempre dell'istituto "Ettore Majorana" di Milazzo, un dispositivo che carica una batteria tramite il movimento del corpo, quindi trasforma energia meccanica in energia elettrica. Mentre, il vincitore della competizione siciliana di Impresa in Azione è il team "Fit your style" della 4B dell’istituto "Enrico De Nicola" di San Giovanni La Punta a Catania.