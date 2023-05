Auto in fiamme a Giarratana, danneggiato anche un furgone

Auto in fiamme nella notte in via Calatafimi, a Giarratana. Indagini sono in corso. I vigili del fuoco di Ragusa, intorno alle 3, sono intervenuti sul posto in seguito alla segnalazione dell'incendio di una Fiat Stilo. All'arrivo della squadra le fiamme avevano avvolto la vettura danneggiando anche la parte anteriore di un furgone. Spento l'incendio, la zona è stata messa in sicurezza. Avviate indagini per accertare le cause del rogo. foto Vigili del fuoco di Ragusa