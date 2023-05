Incidenti sul lavoro, un altro morto a Siracusa in un'azienda metalmeccanica

Un operaio e' morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di oggi dentro un'azienda metalmeccanica in contrada Targia, all'ingresso nord di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti di polizia, che hanno avviato le indagini, l'operaio e' stato schiacciato da una macchina ma sulla dinamica gli inquirenti sono ancora al lavoro.

La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta sulla vicenda ed ha disposto l'ispezione cadaverica da parte del medico legale. Sono in corso gli interrogatori delle persone che si trovavano nell'azienda nelle fasi precedenti e successive alle tragedia per accertare eventualita' responsabilita' in questa nuova morte bianca.