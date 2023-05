Agrigento, l'Ordine dei medici: basta violenze sul personale sanitario

L’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo) di Agrigento scuote le coscienze e punta sulla collaborazione tra le forze del territorio per dire basta alla violenza sul personale sanitario.

Ieri pomeriggio, nella sede dell’Omceo, i camici bianchi hanno fatto il punto della situazione discutendo sulle criticità con le quali, ogni giorno, si trovano a fare i conti. All’incontro, che si è svolto in concomitanza in tutte le sedi Omceo site sul territorio nazionale a seguito della barbara uccisione di Barbara Capovani, la psichiatra in servizio all’ospedale Santa Chiara a Pisa, erano presenti, oltre al presidente Omceo di Agrigento, Santo Pitruzzella, anche Luigi Burruano, presidente della Commissione odontoiatri Omceo Agrigento; Leonardo Giordano e Alessandro Svettini, rispettivamente direttore del dipartimento di Salute mentale e direttore del modulo dipartimentale Ag1 dell’Asp di Agrigento.