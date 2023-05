Scicli, defibrillatore donato da presidente autoriparatori Cna

Il presidente del mestiere degli autoriparatori della Cna territoriale di Ragusa, Alessio Pacetto, ha fatto dono alla città di Scicli di un defibrillatore automatico esterno. Il dispositivo è stato installato proprio all’esterno dell’autofficina Pacetto situata in contrada Zagarone ed è messo a disposizione di tutti coloro che, in presenza di persone con seri problemi di salute, in particolare l’arresto cardiaco, potrebbero avere la necessità di soccorrere l’eventuale malcapitato.