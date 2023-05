Modica, prorogata al 3 giugno la mostra “Un’eterna estasi celeste” alla Galleria Saccaria a

Inaugurato lo scorso mese di aprile a Modica, il nuovo progetto espositivo firmato SACCA sarà prorogato e visitabile fino al 3 giugno. “Un’eterna estasi celeste” è il titolo pensato dal curatore Giovanni Scucces per riunire in un’unica mostra le oltre 50 opere di tre artisti contemporanei che si sono misurati con la rappresentazione della volta celeste, elemento primordiale che da sempre ha affascinato l’uomo e continua a rapirlo. Luogo metafisico che funge da intercessione con il divino, ma anche simbolo supremo della bellezza e vastità dell’Universo, cielo e stelle hanno un qualcosa di “magico”, sono elementi universali e in quanto tali sono patrimonio di tutta l’umanità.

La mostra potrà essere visitata fino al 3 giugno, dal martedì al sabato, secondo i consueti orari di apertura o su appuntamento anche gli altri giorni.

SACCA gallery – Via Sacro Cuore 169/A (ingresso da via Fosso Tantillo) – Modica