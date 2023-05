Il modicano Vincenzo Trombadore nominato questore di Ragusa

E’ il modicano Vincenzo Trombadore il nuovo questore di Ragusa. Dalla prossima settimana si insedierà al posto di Giusy Agnello, trasferita a Caltanissetta. Trombadore, 58 anni, è al momento questore a Macerata, nelle Marche. Trombadore ha conseguito nel 1988 la laurea in giurisprudenza all’università di Catania. Entrato in polizia nel 1989, dopo il periodo di formazione all’Istituto Superiore di Polizia, è stato assegnato alla questura di Torino, funzionario all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e Commissariati. Vice Comandante del 1° Reparto Mobile di Roma, nel 2008 è stato promosso Primo Dirigente e nominato Comandante del Reparto Mobile di Cagliari. Nominato Dirigente Superiore nel 2019, ha assunto l’incarico di Ispettore Generale all’Ufficio Centrale Ispettivo ed a seguire Direttore del Servizio Reparti Speciali.

Trombadore è stato in missione a Brindisi e Bari in occasione dei servizi di ordine pubblico connessi all’emergenza profughi albanesi. In servizio ai Centri Interprovinciali Criminalpol “Toscana di Firenze” (Dirigente Nucleo Antiracket in Versilia), “Sicilia Occidentale di Palermo” (attività info-investigative connesse alle stragi di “Capaci e Via D’Amelio” e Dirigente Nucleo Antiracket a Gela) e Vice Dirigente del Centro Interprovinciale Criminalpol “Sicilia Orientale di Catania”. E’ stato inviato anche a Nuoro ed Orgosolo per indagini su sequestri di persona.