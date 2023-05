Open Day di successo all’istituto Principi Grimaldi di Modica: è tra i primi in Sicilia per impiego post diploma

L’istituto Principi Grimaldi di Modica ha fatto centro con l’open day organizzato nei giorni scorsi con l’obiettivo di accogliere e coinvolgere nelle attività didattiche circa 250 studenti delle scuole medie di primo grado del territorio. L'evento ha permesso ai giovani studenti di conoscere a fondo tutte le opportunità che l'istituto scolastico offre, a partire dai suoi quattro percorsi formativi: Alberghiero, Agrario, Ottico e Benessere.

L'open day è stato un successo, destando la loro curiosità degli studenti per le varie sezioni dell'istituto. I ragazzi sono stati accolti da studenti del Principi Grimaldi in divisa che si sono occupati di mostrare loro i laboratori e di illustrare le attività che si svolgono in ciascuna sezione.

La sezione Alberghiero ha mostrato le competenze necessarie per organizzare grandi eventi, per preparare deliziosi piatti e svolgere servizi di sala e bar, mentre la sezione Agraria ha dimostrato come avviene la coltivazione alberi da frutto e piante aromatiche e come si svolge il processo di produzione della birra. Grande interesse ha riscosso pure la sezione Ottico, i cui docenti e studenti hanno mostrato una grande competenza nell'utilizzo delle attrezzature di laboratorio.

L'evento ha anche permesso di presentare la nuova sezione dell'istituto, compresa quella dedicata agli Operatori del Benessere, nata dalla collaborazione tra il Principi Grimaldi e la scuola professionale Esfo.