Un altro cadavere a Lampedusa, è vittima di naufragio

Il cadavere di un migrante in avanzato stato di saponificazione è stato sbarcato al molo Favarolo di Lampedusa: è stato ripescato in mare dai militari della Cp327 della Guardia costiera. E' la seconda salma sbarcata oggi sull'isola: in mattinata era stata la volta di una donna affogata a causa del ribaltamento del barchino sul quale viaggiava assieme ad altri 46 compagni. Il cadavere di stasera si presume possa essere quello di uno dei dispersi del doppio naufragio di fine aprile. Altri 105 migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo che i tre barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalla motovedetta Cp327 della Guardia costiera e dalla G079 Barletta della Guardia di finanza. Salgono così a 7, per un totale di 247 persone, gli sbarchi di oggi.