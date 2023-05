Dolore e rabbia a Floridia per Luca: a 31 anni morto sul posto di lavoro

Rabbia e dolore a Floridia per la tragica morte di Luca Di Noto. Era un padre ed aveva soltanto 31 anni. E' morto sul lavoro in un'azienda metalmeccanica di contrada Targia a Siracusa. Ieri mattina sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario che non gli ha dato scampo. Ad indagare sull'incidente sul lavoro è la polizia giudiziaria che si è recata sul posto per effettuare i primi rilievi, sequestrando l'area dove si è consumata la tragedia . In base al rapporto del Nictas, la Procura in queste ore deciderà se fare effettuare l'autopsia sul corpo dell'operaio, oppure restituire la salma ai familiari di Di Noto. Forte l'emozione a Floridia che ha suscitato la scomparsa di Luca che tutti definiscono come un 'bravo ragazzo'. "Per tanti anni aveva lavorato al Nord - racconta un amico - poi il classico colpo di fulmine, l'innamoramento, il ritorno nel suo paese ed il matrimonio. Aveva due bambini ancora piccoli, un maschietto ed una femminuccia e tanta vita ancora da fare. Non doveva morire per un tozzo di pane".

Luca Di Noto lascia la giovane moglie, i suoi due figli ed aveva quattro fratelli, uno dei quali gemello. I sindacati del metalmeccanici di Siracusa continuano a chiedere più sicurezza nei luoghi si lavoro.