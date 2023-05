Continuano in tutta la provincia di Siracusa, i servizi finalizzati al contrasto alla vendita e al consumo di sostanze stupefacenti. Agenti del Commissariato di Polizia di Lentini hanno denunciato un uomo di 47 anni per spaccio. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, al termine di una perquisizione personale, successivamente estesa anche all’abitazione, è stato trovato in possesso di 21 involucri di alluminio contenenti marijuana.