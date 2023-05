Vittoria, al via "Scenica": tre fine settimana all'insegna di circo, musica, teatro e danza

Piazze, giardini, corti e cortili sono pronti ad essere trasformati in “teatri en plen air”, cioè spazi di spettacolo a cielo aperto, grazie alla 15esima scoppiettante edizione di “Scenica” al via sabato 6 maggio a Vittoria. Per tre fine settimana la rassegna siciliana di circo, musica, teatro, danza e performance organizzata dall’associazione culturale Santa Briganti, col patrocinio del Comune di Vittoria, della Regione Sicilia e il sostegno del Ministero della Cultura trasformerà il centro storico della città. Ospiti internazionali e artisti eccezionali, grazie alle loro performance cattureranno il pubblico per condurlo in un vortice di stupore e curiosità trascinando piccoli e grandi verso la magia dell’arte. Vittoria indosserà un abito multicolore che rifletterà una sfaccettata e poliedrica sensazione di “extra-ordinario”. Straordinari infatti sono gli artisti coinvolti. Sarà la compagnia di circo italo-francese Circo Zoè ad inaugurare con “Love” questo viaggio tra le arti performative, con la loro presenza al festival sabato 6 maggio e domenica 7 maggio alle ore 21 al Chiostro delle Grazie.