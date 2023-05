Regione, 175 mila euro per le feste religiose di Ragusa e i cartelloni estivi di Modica, Acate e Comiso

La legge per i contributi regionali alle feste religiose, folkloristiche e comunque di richiamo turistico che vede come primo firmatario l’onorevole Ignazio Abbate, continua a far arrivare contributi nel territorio ibleo. Se la prima tranche aveva riguardato alcune feste religiose come Madonna Vasa Vasa, S.Giorgio, Madonna delle Grazie e S.Pietro a Modica, la Pasqua a Comiso, la festa di S.Vincenzo ad Acate per un totale di 135 mila euro, questa volta sono stati stanziati dall’Assessorato alle Enti Locali 175.000 euro così ripartiti: 70 mila per il Modica Summer Festival, il cartellone di eventi dell’estate modicana; 35 mila per la festa di S.Giorgio a Ibla, 25 mila per la festa di S.Giovanni a Ragusa, 25 mila per la Sagra delle Vendemmia di Pedalino e 20 mila per l’Estate Acatese. “Soddisfattissimo per questo ennesimo riconoscimento al territorio ibleo, così ricco di tradizioni, folklore e religiosità che meritano di essere valorizzati a dovere. Mi sono intestato in sede di approvazione della finanziaria questo scopo: contribuire alla valorizzazione del nostro territorio anche grazie agli incentivi per le varie feste e gli eventi di grande richiamo popolare. D’altronde abbiamo un esempio recentissimo, la festa di S.Giorgio a Modica, che ci fa capire quanto l’economia locale possa beneficiare di un evento di questa portata. Attività ricettive, enogastronomia e tutto l’indotto collegato hanno fatto registrare numeri da capogiro. Per cui il mio auspicio è che la Regione possa essere sempre più presente nell’organizzazione di queste feste di richiamo popolare. A tal proposito invito i Comuni che non ne hanno ancora fatto richiesta ad adoperarsi in tal senso in modo da poter ottenere gli stessi benefici anche per altre feste universalmente riconosciute di grande partecipazione popolare”.