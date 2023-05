Convention di Forza Italia a Milano, Tajani: "Dopo 30 anni guardiamo avanti"

"Soltanto un grande uomo, un grande statista, un grande leader politico dopo un mese di degenza ha la forza di rivolgersi ai suoi, all'Italia con un messaggio che rivendicherà la nostra identità".

Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani dal palco della convention del partito, parlando del video messaggio di Silvio Berlusconi che chiuderà l'evento.

"Con 30 anni di storia Forza Italia guarda in avanti, questo sarà il messaggio che invierà Berlusconi e rimarrete tutti toccati dalla grande umanità di questo leader, che è la nostra guida e lo sarà ancora a lungo - ha aggiunto -. Lo sforzo che ha fatto, dopo un mese di degenza, per stare con noi dimostra la sua grandezza umana e il fatto che è un uomo di Stato, un grande leader, non è solo il nostro leader ma molto, molto di più".

"Il suo messaggio sarà molto emozionante da tutti i punti di vista", ha concluso Tajani che poi ha sottolineato il rispetto "dei suoi alleati che non gli hanno mai fatto mancare la loro solidarietà, sia Giorgia Meloni sia Matteo Salvini e lui ricorderà anche questa vicinanza".

"Sono partiti molti segnali da qua. Forza Italia è una forza viva e protagonista che vuole essere un riferimento anche per i tanti elettori del Pd, ex democristiani, ex socialisti e moderati che sono un po' preoccupati della svolta a sinistra del partito democratico". Lo ha detto il coordinatore nazionale del partito Antonio Tajani a margine della seconda giornata di lavori della convention di Forza Italia a Milano. "Lì c'è uno spazio da occupare", ha concluso.

"Uno in democrazia può fare ciò che vuole ma non mi pare una risposta logica di quello che è stato fatto". Così il coordinatore nazionale di Forza Italia e vice premier ha commentato la protesta dei sindacati, oggi in piazza contro il governo. "Il governo ha fatto tutto ciò che si poteva per aiutare i lavoratori: abbiamo ridotto il cuneo fiscale fino al 7% e stiamo lavorando per mantenerlo anche con una scelta stabile a partire dal prossimo anno", ha concluso Tajani a margine della convention di Forza Italia.