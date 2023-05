Anziana travolta da uno scooter a Caltanissetta: morta in ospedale

Una donna di 85 anni, Rosaria Amato, è morta ieri sera all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale alcune ore prima. Alle 19.30, circa, era stata travolta da uno scooter mentre stava camminando in strada a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Subito è stato allertato il 118 che dalla centrale operativa ha inviato l'elisoccorso.

L'85enne è stata trasportata all'ospedale Sant'Elia dove è stato riscontrato un grave politrauma e dove poco dopo è deceduta.