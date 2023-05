Congresso a Roma, Cuffaro: la DC è di chi l'ha votata e sceglierà di votarla

"La DC che oggi celebra il suo congresso a Roma vuole essere la DC di chi l’ha votata e di chi sceglierà di votarla. La DC è un patrimonio ideale storico e culturale ed è questa che vogliamo". Lo dichiara il

commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro. "Non siamo interessati ed abbiamo già rinunciato a quello che è stato il suo patrimonio materiale ed economico. Pertanto, stiano tranquilli quelli che hanno questa preoccupazione". "In Sicilia abbiamo già ricostruito una DC fatta di giovani e donne e siamo presenti e protagonisti nella società e nelle Istituzioni - afferma -. Col congresso di oggi a Roma continua il nostro impegno per far crescere la DC in tutto il Paese e strutturarla in ogni regione e nelle città, nella consapevolezza che deve essere giovane e donna ed essere un partito libero aperto plurale e democratico. In Sicilia è nato il PPE di Sturzo in Sicilia è nata la DC di Alessi e Aldisio e, col contributo determinante della Sicilia, vogliamo dare impulso alla ricostruzione della DC nazionale. Un partito di Liberi e forti dove ogni democristiano possa riconoscersi, un partito che sia degli elettori non di che ritiene di esserne proprietario, altrimenti non potrà mai essere libero e forte". "Pertanto, ringraziamo l’amico democristiano Gianfranco Rotondi per l'interesse nei nostri confronti, la cui presenza al congresso è gradita ed auspicata", conclude.

NELLA FOTO, il capogruppo Dc all'Ars, Pace (a sinistra) e Cuffaro.