Schifani: "Sì all'autonomia ma va ridotto il gap"

"Mi hanno dato del traditore perché mi sono assunto la responsabilità di dire che si sono fatti passi in avanti rispetto al testo iniziale per cui, d'accordo con l'amico Roberto Occhiuto, abbiamo detto sì.

Ma questo non significa che sia un sì definitivo, sia ben chiaro.

Perché vanno definiti i Lep che danno il senso della parità di diritti tra Nord e Sud. Un Sud al quale, lo dico sommessamente, il mio partito deve guardare con più attenzione". Lo ha affermato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sull'Autonomia differenziata alla convention di Fi a Milano.

"E' ovvio che l'Autonomia differenziata è una scommessa - ha aggiunto - ma io mi aspetto da parte dei nostri ministri un'attenzione forte su questi temi, e in particolare per la mi terra sull'insularità, prevista dalla Costituzione. Ma quando vedo nel Consiglio dei ministri che il mio governo nazionale stanzia soltanto 10 milioni per l'insularità... La Sardegna ha imputato, io sono Schifani e non l'ho voluto fare, ma se questo è l'inizio allora andiamo male".