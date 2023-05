Play off Eccellenza. Il Siracusa affronta il Taormina in una gara secca

Abbiamo un vantaggio, quello di giocare in casa. Saremo aiutati e sostenuti dal nostro pubblico e questo i ragazzi lo sanno bene”. Gaspare Cacciola è fiducioso. L’allenatore del Siracusa si aspetta una grande prestazione dai suoi uomini domani pomeriggio contro il Taormina nella finale unica dei playoff del girone B di Eccellenza, che si giocherà in partita secca al “Nicola De Simone” con inizio alle 16. In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno i supplementari e, rimanendo invariata la situazione, si qualificherebbe la squadra locale.

“Giocheremo per vincere anche se avremo due risultati a disposizione – aggiunge il tecnico – ma so che spesso questa possibilità può avere un effetto boomerang. Andremo in campo per disputare una grande partita, senza pensare a null’altro. La squadra sta bene, ha lavorato con intensità durante la sosta e arriva nelle migliori condizioni fisiche e mentali alla gara con il Taormina, che è la più importante della stagione. Massimo rispetto per gli avversari, che hanno lottato fino a poche giornate fa per il primo posto e che poi sono arrivati terzi, ma siamo consapevoli del nostro valore e di ciò che possiamo fare in gare di questo tipo”.

Tutti a disposizione in casa azzurra, tranne Camara, che sconterà la sua seconda e ultima giornata di squalifica. Rientrerà il difensore Davide Pettinato, assente nelle ultime due di campionato perché fermato dal giudice sportivo.