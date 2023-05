Dusty dona i tabelloni del basket alla Coletta di Avola

Si è tenuto ieri, venerdì 5 maggio a partire dalle ore 18:00 nella palestra G. Coletta di Avola, l’evento conclusivo di Baskin dal titolo “Il baskin uno per tutti”, la cui realizzazione è stata possibile anche grazie al contributo di Dusty. L’azienda infatti, ha donato due tabelloni per i canestri che sono stati installati sul campo esterno di baskin/basket della palestra Coletta e che di fatto lo hanno reso fruibile ai tanti giovani atleti del territorio.

Il Baskin è una disciplina dove la parola inclusione viene declinata in moltissimi modi, ha infatti la caratteristica di vedere nella stessa squadra ragazzi e ragazze, giovani normodotati e ragazzi con disabilità, con un unico obiettivo: andare a canestro.

L’evento, organizzato dall’ente di promozione sportiva UISP Comitato degli Iblei, dagli Istituti Comprensivi Bianca/Vittorini di Avola e Verga di Pachino, con la ASD Superbaskin di Pachino, ha visto la partecipazione di Orazio Di Blasi, direttore dell’Unità Territoriali Dusty di Avola e Pachino, che ha così commentato la donazione dei tabelloni, ma anche delle medaglie e delle magliette per la premiazione: “E’ compito di aziende come quella che rappresento lavorare al miglioramento delle condizioni delle realtà del territorio, favorendo innanzitutto il percorso dei più giovani. Il baskin parla a voce alta e decisa di inclusione e una società più inclusiva è anche una società che sa rispettare l’ambiente”.

Asd Baskin nasce nell’ottobre del 2010 da una collaborazione tra Super Abili Asd, Avola basket e UISP Comitato degli Iblei, di cui è responsabile il professor Giuseppe Battaglia: “Oggi è fondamentale creare sinergie e collaborazioni, per coinvolgere il territorio. Aiuti come quello di Dusty, ci permettono di fare dei passi avanti sulle tematiche di inclusione e ambiente e fare rete, tra associazioni, scuole e realtà imprenditoriali sicuramente renderà più semplice il raggiungimento di obiettivi educativi che renderanno migliore la nostra società”.

All’evento di ieri era presente anche il sindaco di Avola, l’on. Rossana Cannata: “La vera forza sta nell'unità, fare rete e proprio come in questo caso fare squadra. Siamo animati da obiettivi condivisi, che con questa manifestazione raggiungiamo grazie alla cooperazione di tutti. Una sinergica sensibilità che parla di integrazione e di coesione sociale all’insegna del prendersi cura del nostro territorio a fianco di questa geniale e grande realtà inclusiva sportiva."