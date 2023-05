Pierpaolo La Commare nuovo coordinatore di Italia Viva a Palermo

I coordinatori provinciali Luisa La Colla e Toni Costumati, d’intesa con il Coordinamento Regionle, nell’ambito della riorganizzazione del partito, hanno nominato Pierpaolo La Commare quale Coordinatore cittadino di IV a Palermo.

Per Italia Viva Palermo la scelta di La Commare, di condividere il progetto politico di di Italia Viva in città, è motivo di grande soddisfazione.

Pierpaolo La Commare, oltre ad essere uno stimato ed esperto professionista, laureato in giurisprudenza, vanta anche una significativa esperienza in ambito politico per essere stato consigliere comunale di Palermo.

A Pierpaolo La Commare, il nostro caloroso benvenuto nel Coordinamento provinciale di Italia Viva Palermo e un sentito ringraziamento per la condivisione del percorso politico riformista in città.