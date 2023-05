Studentessa originaria di Vittoria trovata morta negli alloggi universitari

Una ragazza di ventuno anni, originaria di Vittoria, è stata trovata morta negli alloggi universitari a Perugia nella notte tra venerdì 5 maggio e sabato 6 maggio. A chiamare il numero unico di emergenza un giovane che si era recato nell'edificio in corso Giuseppe Garibaldi perché la fidanzata, amica della deceduta, non riusciva a mettersi in contatto con lei da un giorno e si era preoccupata. Ha trovato il corpo esanime dopo aver forzato la porta. Oltre alla polizia sono intervenuti la Scientifica, il medico legale e il Pubblico Ministero che ha disposto il trasporto della salma presso l'obitorio comunale, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Sono in corso le indagini. Secondo le indiscrezioni, dai primi accertamenti non sono emersi segni per ipotizzare una morte violenta. Una delle ipotesi è il gesto volontario.