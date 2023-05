Palermo, una vita d'inferno: accoltella il figlio all'addome e l'arrestano

Stamattina una donna avrebbe accoltellato il figlio di 34 anni, ferendolo all'addome con un coltello da cucina che è stato sequestrato dalla polizia scientifica.

L'aggressione è avvenuta a Palermo, attorno alle 8, nel popolare quartiere Cep, al civico 6 di via Filippo Paladini. Un condomino ha chiamato la polizia, che ha trovato la donna in stato di agitazione. Il giovane è stato portato al pronto soccorso di Villa Sofia in codice rosso. La mamma è stata arrestata per tentato omicidio.

Madre e figlio litigavano spesso.Tre anni fa il giovane di 34 anni era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Per la donna, 62 anni, una vita d'inferno nell'appartamento in via Paladini al Cep a Palermo. Tanto che questa mattina nell'ennesima lite ha preso un coltello e ha colpito il figlio ferendolo gravemente allo stomaco.