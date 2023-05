Colto da malore, sacerdote muore a Sclafani Bagni

E' morto a causa di un malore, mentre faceva giardinaggio, fra' Imrich Neslusàn, 59 anni, il prete della chiesa di Sclafani Bagni, sulle Madonie. Per anni nell'ordine dei frati minori, il sacerdote di origine slovacca è stato accolto nella diocesi di Cefalù, ha vissuto per qualche anno a Piano Battaglia, nella parrocchia di Isnello, come vice parroco per poi essere trasferito a Sclafani Bagni. A nulla è valso l'intervento dei sanitari del 118 arrivati da Caltavuturo e con l'elisoccorso da Palermo.