Pallanuoto, Ortigia e Telimar Palermo fuori dalla corsa scudetto: la finale è tra Pro Recco e Brescia

Per la dodicesima volta consecutiva Pro Recco e Brescia saranno le protagoniste della finale scudetto di pallanuoto. Non servono le "belle" perchè gare 2 delle semifinali playoff hanno emesso i verdetti, i successi esterni dei liguri (11-5) e lombardi (11-8) eliminano le siciliane Telimar e Ortigia 1928, che si sfideranno nella finale per il terzo posto. Finale scudetto al meglio delle due partite su tre: gara 1 martedì 16 maggio a Punta Sant'Anna in diretta alle 18.30 su Rai Sport +HD. Gara 2 il 20 maggio e l'eventuale terza il 27 maggio.