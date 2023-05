Il Palermo torna vincere, battuta la Spal ed i rosanero tornano in zona play off

Il Palermo torna a vincere dopo cinque partite e rivede la zona play-off. Battuta 2-1 la Spal che invece è adesso a un passo dalla retrocessione. Monologo Palermo nei primi 45': al 3' primo squillo con una conclusione al volo di Segre. Al 10' è il bomber Brunori a farsi notare con un destro in corsa con palla oltre la traversa. Il risultato si sblocca al 29': ottimo lavoro di Sala che supera un avversario in area e appoggia per Brunori che conclude con il sinistro e trova la deviazione decisiva di Meccariello. Al 34' lo stesso difensore della Spal rischia un nuovo autogol, ma questa volta provoca solo un angolo. Al 35' il raddoppio rosanero: angolo di Tutino, tacco di Nedelcearu, palla sulla traversa e colpo di testa vincente di Brunori. Non è finita: al 44' Brunori consegna a Tutino la palla per il tris, ma l'attaccante davanti alla porta spara alto e nel recupero occasione anche per Buttaro che sfiora il palo dopo aver superato difensore e portiere. La ripresa comincia con un'altra occasione sprecata da Tutino che invece di calciare prova a servire Brunori. Al 23' la Spal accorcia le distanze: Varnier insacca con un colpo di testa nell'area piccola indirizzata all'angolino.