Rapisce il figlio neonato all'ospedale di Magenta: arrestato

C'è una storia di dipendenza dalla droga, povertà e disagio alla base della vicenda che ha portato un uomo di 39 anni a portar via dall'ospedale il figlioletto, nato due mesi fa dalla compagna, tossicodipendente come lui. Anche nel piccolo sono stati riscontrati problemi di positività agli stupefacenti, e per questo il neonato era stato ricoverato all'ospedale di Magenta, nel Milanese. Una situazione che l'uomo, di origine egiziana, non accettava e così dopo aver preso il piccolo di soppiatto ha tentato la fuga verso Milano, dove è stato bloccato durante un movimentato arresto da cui per fortuna il bambino è uscito illeso. Tutto è cominciato all'ospedale di Magenta (Milano), dove il neonato era ricoverato fin dalla nascita per problemi cardiaci e per le terapie legate alla tossicodipendenza dovuta a quella dei genitori. Il padre e la madre (una 35enne originaria della zona)avevano la possibilità di fargli visita una volta al giorno. Il padre del piccolo, con piccoli precedenti, mercoledì scorso è però entrato nella struttura e di nascosto lo ha portato via. Secondo quanto riferito dai carabinieri i due genitori conducono una vita di espedienti, fatta di piccoli furti, vivendo in appartamenti occupati e aree dismesse, e gravitano ad Abbiategrasso (Milano). Subito sono iniziate le ricerche che si sono concluse ieri pomeriggio quando attorno alle 18 il fuggiasco è stato segnalato a Milano, mentre scendeva da un treno alla stazione FS di San Cristoforo. Intercettato conancora il piccolo in braccio è stato bloccato dagli agenti dellaPolizia Locale di Milano, e di una 'volante', che lo hanno consegnato per l'arresto alla Polizia locale di Abbiategrasso che formalmente procede sul caso. Una volta bloccato il padre, il figlio è stato subito portato, in apparenti buone condizioni, alla clinica De Marchi a Milano. "Il monitoraggio nei pressi dell'abitazione del padre ha consentito ieri pomeriggio alla pattuglia motociclisti di individuare il soggetto che trasportava il piccolo in un"ovetto" - si legge in una nota congiunta delle Polizie locali di Abbiategrasso e Milano -. L'uomo si è dato immediatamente alla fuga, prima a piedi e poi salendo a bordo di un'auto di passaggio. Il conducente ha raccontato che il fuggitivo si era fatto portare alla stazione di Albairate (Milano). Alla stazione però l'uomo e il piccolo non c'erano più, saliti su un convoglio diretto a Milano". A convalidare l'arresto e disporre la custodia cautelare il carcere è stato oggi il giudice delle direttissime, che ha accolto la richiesta del pm di turno, Francesca Crupi, che ha contestato i reati di lesioni aggravate, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale: l'uomo avrebbe infatti reagito al controllo e avrebbe cercato di disarmare un agente. Intanto un altro pm, Francesca Gentilini, ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore.