Ragusa, l'iniziativa "Festacrante" in via Roma: un'altra serata di successo

Il centro storico di Ragusa è stato nuovamente il palcoscenico di un grande evento, che ha visto la partecipazione di molti cittadini e turisti del territorio ibleo. La terza iniziativa di Festacrante, intitolata "Varietà in centro", si è svolta venerdì sera con grande successo, grazie alla presenza degli attori della Compagnia G.o.D.o.T. La compagnia teatrale ragusana, diretta da Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, ha animato con il loro spettacolo gli spazi di via Roma, trasformandoli in un teatro a cielo aperto. La rassegna artistico-culturale "Festacrante in via Roma" è stata inaugurata il 21 aprile e si concluderà il 20 ottobre