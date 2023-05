Asilo nido di Canicattini, le domande entro il 30 giugno

Dovranno essere presentate entro le ore 14:00 del 30 giugno 2023 le domande d’iscrizioni all’Asilo Nido comunale “Santa Maria Goretti” di Canicattini Bagni per l’anno educativo 2023-2024.

La domanda, redatta sul modulo scaricabile dal sito www.comunedicanicattinibagni.it dal menù “Atti e Documenti” sezione “Avvisi e Domande” o dall’apposita finestra “Asilo Nido” sulla home page, dove sono reperibili anche l’Avviso Pubblico e il relativo Bando con tutte le informazioni, deve essere sottoscritta da uno dei genitori o da chi esercita legalmente la potestà genitoriale, e inviata entro la data di scadenza del 30 giugno 2023, corredata della documentazione richiesta, esclusivamente all’email pcappe@comune.canicattinibagni.sr.it della Dirigente del Sesto Settore Dott.ssa Paola Cappè.

Destinatari del servizio sono i bambini nati dal 1° Gennaio 2021 fino alla data di scadenza dei termini per la domanda di ammissione; qualora il bambino compia tre anni nel corso dell’anno educativo, la sua ammissione è prorogata fino allo scadere dello stesso.

Deve trattarsi di bambini residenti nel Comune o i cui genitori o altri familiari prestino attività lavorativa sul territorio di Canicattini Bagni; o ancora i cui genitori risiedano in una delle contrade limitrofe al Comune di Canicattini Bagni, nel limite massimo del 10% dei posti disponibili (art. 4 del vigente Regolamento comunale per la gestione degli Asili Nido, come modificato con deliberazione consiliare n. 5 del 17-3-2009).

La sezione lattanti (bambini fino a 12 mesi di età) è strutturalmente adeguata all’accoglimento di un massimo di sei minori.

Le famiglie comparteciperanno ai costi del servizio in funzione del loro reddito ISEE:

• Isee da 0 a 2.500 retta € 25,00;

• Isee da 2.501 a 5.000 retta € 50,00;

• Isee da 5.001 a 7.500 retta € 75,00;

• Isee da 7.501 a 13.000 retta € 100,00;

• Isee da 13.001 a 25.000 retta € 125,00;

• Isee da 25.001 a 35.000 retta € 150,00;

• Isee da 35.001 a 45.000 retta € 175,00;

• Isee oltre 45.000 o chi non presenta Isee, retta € 200,00.

Qualora residuassero posti in graduatoria, saranno ammessi al servizio, ad esenzione tariffa, anche i minori appartenenti a nuclei familiari a reddito zero, su relazione dell’Assistente sociale comunale che tenga conto del contesto di vita del bambino e di particolari e motivate esigenze di accoglimento, ai fini di eventuali precedenze.

Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Pubblica Istruzione al 1° piano di Palazzo Messina Carpinteri (Biblioteca comunale) in via XX Settembre 36, da lunedì a venerdì ore 9:00-13:00 (il martedì anche nel pomeriggio, dalle ore 15:30 alle ore 17:00) telefoni 0931946573 – 3343418435 email pcappe@comune.canicattinibagni.sr.it