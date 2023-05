Il Messina perde la prima gara dei play out in maniera rocambolesca contro la Gelbison. Se fosse finita in parità nessuno avrebbe potuto gridare allo scandalo. La Gelbison realizza il gol partita in pieno recupero. Lo firma Tumminello, che, lasciato tutto solo, realizza con un sinistro di controbalzo. Il destino del Messina si decide nel match di ritorno. Basta la vittoria dei peloritani per la permanenza in serie C.