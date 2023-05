La Fondazione INDA inaugurerà sabato 13 maggio, la XXVII edizione del Festival internazionale del Teatro classico dei giovani a Palazzolo Acreide. La rassegna, nata nel 1991 per volere di Giusto Monaco, registra quest’anno un record di presenze grazie anche al coinvolgimento dei gruppi teatrali delle Università oltre agli studenti delle Accademie e dei Licei italiani e stranieri.

Da sabato 13 maggio a martedì 6 giugno, oltre 2500 mila giovani si esibiranno nello splendido Teatro Greco dell’Area archeologica dell’Akrai; complessivamente sono 90 le rappresentazioni in programma in 25 giorni, quattro i gruppi stranieri a esibirsi, due provenienti dalla Francia e due dalla Grecia.

A inaugurare il Festival, sabato 13 maggio, alle 9, sarà il Liceo Classico Pellegrino-Rossi di Massa con Ecclesiazuse. Il 6 giugno, a chiudere la rassegna sarà invece la sezione Fernando Balestra dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico.

Il manifesto ufficiale del Festival è stato scelto tra i bozzetti realizzati dagli studenti del Liceo Artistico Raeli di Noto; “Il mito di Aretusa e Poseidone” è il titolo del lavoro di Hybla Di Giacomo, alunno della IVA del liceo netino, selezionato come immagine ufficiale della rassegna di quest’anno.