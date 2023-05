Sparatoria in un Centro commerciale del Texas: 9 morti

Nove persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un centro commerciale di Allen, sobborgo a nord di Dallas, in Texas.

I media locali hanno mostrato i corpi a terra coperti da lenzuoli.

Ci sono anche sette feriti, inclusi dei bambini, che sono stati rcoverati in strutture ospedaliere. Secondo quanto riferito dalla polizia il killer - che è stato ucciso da un agente - ha agito da solo. Il centro commerciale dove è avvenuta la sparatoria è molto grande e può contenere migliaia di persone.