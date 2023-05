La Guardia costiera tunisina ferma 20 partenze di migranti e soccorre 800 persone

La Guardia costiera tunisina ha bloccato nella notte tra il 5 e il 6 maggio 20 tentativi di migrazione irregolare, soccorrendo 803 persone a bordo di imbarcazioni in difficoltà al largo di Sfax , Mahdia e Nabeul.

Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi in un comunicato, precisando che 782 migranti sono risultati essere originari di vari paesi dell'Africa subsahariana, e 23 tunisini. Nell'ambito delle azioni preventive, le forze di sicurezza hanno fermato, sempre nella notte tra il 5 e il 6maggio, 106 persone che si stavano preparando a partecipare a operazioni di migrazioni clandestine nelle regioni di Jebeniana, Banan, Bugarara, Mahdia, Al Wadi, Al Watah e Kerkennah. Secondo la stessa fonte, tra i fermati 58 sono di vari Paesi dell' Africa subsahariana, i restanti tunisini. Durante le operazioni sono state sequestrate anche somme di denaro in valuta locale e straniera.