Incendi di rifiuti la scorsa notte a Palermo. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco in varie zone del capoluogo. Tra questi in via Gemellaro, in via Mongitore non distante dall'ospedale dei Bambini, in via Francesco Paolo Perez, in via Colonna Rotta e in via RiservaReale. Roghi di spazzatura anche in provincia a Partinico in Corso dei Mille.