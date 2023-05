Modica, le storie di Karìbu appassionano gli studenti dello Scientifico: raccolta di fondi per i bambini dello Zambia

Un successo di partecipazione attiva la presentazione di “Karìbu: lo Zambia, una donna, una grande avventura”.

Opera scritta a quattro mani da Lidia Tilotta e Cristina Fazzi, e che ha visto la partecipazione degli alunni del Liceo Scientifico, grazie ad un matinée all’ Auditorium Liceo Scientifico (G.Galilei/T.Campailla) e a quella serale aperta al pubblico e che ha visto la nutrita partecipazione delle socie e dei soci del Kiwanis Clun di Modica nella Sala Auditorium della Fondazione “G.P Grimaldi”.

Lidia Tilotta, giornalista del TGR di grande esperienza di report nei paesi meno sviluppati del mondo e Cristina Fazzi, un medico ennese che vive e opera nello Zambia salvando da morte sicura bambini che hanno bisogno di cure e di assistenza. Una figura conosciutissima e iconica nello stato africano per le sue opere di bene. La giornalista Viviana Sammito ha dialogato con entrambe, con Cristina Fazzi collegata in video.

In occasione di questo incontro il luogotenente eletto del Kiwanis, Giovanni Occhipinti e la presidente del club di Modica. Maria Zingale, si sono fatti promotori di un’iniziativa, ovvero di una raccolta per una donazione in denaro a favore Jatu A.P.S.E.T.S.. associazione di promozione sociale Ente del terzo settore, che fa capo alla dr. Cristina Fazzi al fine di finanziare i progetti Zambia.