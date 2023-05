Catania, intensificati i controlli nelle zone della movida: multe e sequestri

Proseguono i controlli sulla movida catanese. Nelle serata di sabato, il Questore di Catania ha disposto controlli nelle vaste zone del centro storico divise, al fine di migliorare l’efficienza operativa, in 3 aree corrispondenti di massima a via Santa Filomena e via Gemmellaro, piazza Bellini e piazza Scammacca, e piazza Federico di Svevia e piazza Currò.

Sono stati impiegati equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale coordinati da un funzionario di Pubblica Sicurezza che hanno vigilato sulle dinamiche collettive ed operato diversi controlli nei confronti di soggetti in transito.

Complessivamente, sono state controllate 170 persone e 87 veicoli, 9 esercizi pubblici, sono state contestate 11 violazioni del Codice della Strada, 3 veicoli sono stati sequestrati e 2 veicoli sono stati sottoposti al fermo amministrativo. Da evidenziare gli esiti dei controlli eseguiti sui locali di piazza Scammacca dai Carabinieri e dalla Polizia Locale settore Annona. Qui, infatti, sono stati sanzionati ben 5 esercizi pubblici per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Nell’ambito dei servizi personale della Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà due minori, per falsità materiale commessa in certificati o autorizzazioni amministrative. I due sono stati fermati a bordo di uno scooter Honda SH, su cui, a seguito delle verifiche, è risultata montata una targa alterata che veniva sequestrata per gli adempimenti normativi, mentre lo scooter veniva sequestrato ai fini della confisca.