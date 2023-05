Messina, il Nas sequestra 5 cani per trasporto irregolare

Secondo la normativa europea, per trasportare animali vertebrati vivi all'interno della Comunità, è necessario progettare, costruire e mantenere i mezzi di trasporto, come pure le strutture di carico e scarico, in maniera da garantire l'incolumità degli animali, così come è indubbiamente indispensabile che i trasportatori siano rigorosamente formati e comunque autorizzati a ricoprire tale mansione. I Carabinieri del Nas di Catania, nel corso di una verifica eseguita a Messina, in piazza Antonello, su un veicolo impegnato nella movimentazione commerciale di animali da compagnia, si sono accorti che i trasportatori erano sprovvisti dei titoli abilitativi, per cui hanno proceduto ad affidare ad un custode i 5 cani trasportati (tra questi due pastori tedeschi e un husky) del valore di 1000 euro ognuno e a segnalare il titolare della ditta trasportatrice all'autorità amministrativa competente.