Deputati Ars dell'Mpa incontrano candidati Municipalità di Catania

E' partita dalle municipalità la nuova 'scommessa' autonomista. I deputati regionali dei 'Popolari e Autonomisti - Noi con la Sicilia', Giuseppe Lombardo e Giuseppe Castiglione, hanno incontrato i candidati per il rinnovo dei consigli di circoscrizione del Comune di Catania e il candidato presidente nella seconda circoscrizione Claudio Carnazza.Una compagine di 117 candidati suddivisi nelle liste 'Grande Catania' e 'Popolari e Autonomisti' in tutte le municipalità e nella lista 'Liberi e Forti' nella seconda municipalità. Una ventata di entusiasmo e di voglia di lavorare per la città di Catania, partendo dallo spirito e dagli ideali autonomisti, per dare un nuovo slancio ai quartieri della città, vero motore di Catania e del suo popolo.