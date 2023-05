Scicli, alla Galleria Quam il 13 si inaugura la mostra personale di Grazia Inserillo

Sabato 13 maggio si inaugura la mostra personale di Grazia Inserillo alla galleria Quam di Scicli. Il progetto approda in galleria dopo due anni di lavoro, è presentato in catalogo da Giusi Diana ed è stato seguito sin dall’inizio da Antonio Sarnari, che presenta questa artista come la nuova stella della sua galleria. ‘Stella’ non a caso, visto che il tema più frequentemente ha ispirato la giovane artista palermitana, che vive e lavora in Veneto, sono proprio le costellazioni e le geometrie astronomiche. D’altra parte è inconsueto, quanto geniale, abbinare questi temi ‘celesti’ alla tecnica dell’uncinetto, ad esempio, con cui Grazia Inserillo costruisce le prospettive spaziali. Sabato 13 alle 18.30 è prevista l’opening della mostra e sarà possibile conoscere l’autrice e farsi raccontare le storie dei suoi lavori. La mostra è ad ingresso gratuito e rimarrà aperta fino al 13 giugno con orari 10.30-13.00 e 17.00-20.30 dal martedì al sabato, per info 0932 931154 o info@quamarte.com.