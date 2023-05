Scomparso ad Altofonte, trovato a Santa Cristina Gela

È stato trovato sul ciglio di una strada a Santa Cristina Gela in stato confusionale il 50enne scomparso ieri da Altofonte, nel palermitano. Dopo l'allarme dato dagli stessi familiari i carabinieri avevano subito avviato le ricerche, proseguite per l'intera giornata. A quanto si apprende l'uomo, affetto da autismo medio-grave, era uscito di casa per la consueta passeggiata mattutina ma avrebbe perso l'orientamento, arrivando a percorrere circa 10 chilometri sotto il sole. I militari lo hanno ritrovato in una zona isolata, assetato però in buone condizioni di salute. Una volta tranquillizzato in caserma, il 50enne ha potuto riabbracciare i suoi cari.