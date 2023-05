Inaugurazione del "Parco Ludovica" nel Reparto di Onco-Ematologia Pediatrica del Policlinico di Catania

Gioia e commozione al Reparto di Onco-Ematologia Pediatrica, presso il Policlinico di Catania, per l'inaugurazione del "Parco Ludovica". Grazie all'impegno costante dell'associazione Onlus IBISCUS, fondata nel 1986 dal Professore Schilirò insieme ai genitori dei bambini in cura o fuori terapia, nonchè al personale medico, che si occupa di sostenere le problematiche dei bambini e delle loro famiglie, ieri mattina un altro progetto è stato portato a termine: IL PARCO LUDOVICA, un delizioso angolo giochi, immerso nel verde degli ulivi, dove i bambini possono trascorrere dei momenti di svago. All'impegno dell'associazione ha contribuito il MOTOCLUB POLIZIA DI STATO Delegazione Catania, con la donazione di una giostrina. Per tutti i presenti è stato un momento di forti emozioni, suscitate dalle esperienze dirette dei familiari dei bambini, che hanno ricevuto il sostegno psicologico e logistico dell'associazione.