Comiso, al Teatro Naselli si chiude la stagione di prosa con "Non è vero ma ci credo"

Sarà un omaggio al grande attore e autore Peppino De Filippo a chiudere, il prossimo giovedì 11 maggio alle ore 21, la stagione teatrale 2022-2023 del Teatro Naselli di Comiso. Con l’iconica commedia scritta da De Filippo, “Non è vero ma ci credo”, c’è il gradito ritorno sul palcoscenico casmeneo dell’attore siciliano Enrico Guarneri, attesissimo dal pubblico insieme al resto della compagnia. Questa volta nelle vesti di Gervasio Savastano, ruolo principale della commedia e che fu dello stesso De Filippo, Guarneri è pronto a divertire il pubblico.

