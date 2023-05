La startup di Vittoria REIWA Engine porta la Sicilia al premio America Innovazione

“Quando ho ricevuto la comunicazione, stentavo a crederci: un comisano premiato tra i migliori innovatori d’Italia alla Camera dei Deputati. Per me è la dimostrazione che si può crescere e sognare in grande anche da un garage del profondo Sud Italia”. Così Salvo Salerno, CEO e Founder di REIWA Engine, ha commentato a caldo il nuovo traguardo dell’azienda.

Salerno era infatti tra i talenti imprenditoriali provenienti da tutta Italia che hanno ricevuto il prestigioso Premio America Innovazione dalla Fondazione Italia - Usa lo scorso 5 maggio presso la Camera dei Deputati, rappresentando la provincia di Ragusa con l’azienda REIWA Engine, la startup di Vittoria, che opera nei settori della robotica e della meccanica industriale per l’energia.

Oltre al prestigio internazionale, il Premio America Innovazione consegna un’importante possibilità di crescita per i vincitori: una borsa di studio straordinaria per fruire del master esclusivo della in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”. Un traguardo che si aggiunge a una serie di tappe importanti che l’azienda ha scalato negli ultimi dodici mesi: lo scorso giugno l’ingresso del fondo EuVeca Cysero di Kilometro Rosso, poi il premio SMAU per l’Innovazione per SandStorm, adesso questo nuovo riconoscimento. In pochi anni REIWA Engine ha conquistato un posto di rilievo sui palcoscenici internazionali aggiudicandosi collaborazioni con partner leader mondiali dell’energia come Enel e a2a. Il progetto di costruire un vero e proprio polo di innovazione in provincia di Ragusa è già in cantiere. Sono aperte 10 posizioni per ingegneri informatici e meccanici, che andranno ad affiancare l’attuale team. “Crediamo che il nostro territorio possa essere un attrattore per i talenti - conferma il CEO Salerno -. La mission di REIWA è fare innovazione e valorizzare le competenze che esistono sul territorio o acquisirne di nuove. Le candidature sono state già aperte, speriamo di ricevere tante application da giovani motivati e grintosi, che hanno voglia di scrivere una nuova significativa pagina della loro carriera professionale qui in Sicilia”.

Per chi volesse candidarsi, può scrivere a job@reiwaengine.com