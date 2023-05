Acate, differenziata: due isole ecologiche in via Umberto e Largo Chambly

Ad Acate si compie un altro passo per un’efficace raccolta differenziata. In “stand by” per parecchio tempo, sono state finalmente messe a disposizione della cittadinanza due isole ecologiche automatizzate. Si trovano rispettivamente in via Umberto I, nel quartiere San Vincenzo e Largo Chambly, nei pressi del cimitero.

Sii tratta – spiega il sindaco Giovanni Di Natale - di un valido aiuto finalizzato a garantire un servizio di raccolta differenziata al passo con i tempi ed in grado di soddisfare i bisogni dei cittadini. Per l’utilizzo dell’isola ecologica basterà utilizzare la tessera sanitaria da appoggiare nel lettore, sfiorare con la mano il sensore e conferire i rifiuti di diverso genere, ossia carta e cartone, vetro, lattine e plastica.

Le isole sono autoalimentate da pannelli fotovoltaici e sono dotate di un sistema di videosorveglianza h24 e di un sistema telematico che traccia tutti i conferimenti, con rilascio di uno scontrino che riassume il conferimento effettuato. Un sensore, inoltre, ottimizza i ritiri.

Il primo cittadino aggiunge : “La riduzione del volume dei rifiuti è auspicabile. In questo modo intendiamo potenziare il sistema della raccolta differenziata, non solo con il servizio porta a porta, ma dando ai cittadini la possibilità di smaltire i rifiuti anche al di fuori dell’orario di attività degli operatori. L’obiettivo è quello di tutelare l’ambiente, garantire maggiore decoro alla città, oltre ai risparmi che un sistema di gestione virtuoso dei rifiuti offre”.

La speranza è che gli utenti comprendano finalmente che abbandonare indiscriminatamente i rifiuti è intollerabile e vanifica ogni sforzo dell’amministrazione comunale.