Asp di Catania, siero anti covid solo in ambulatori vaccinali

Si rimodula nei nove distretti Sanitari della provincia la rete e l'attività dei punti vaccinali anti Covid dell'Asp di Catania. Dal 9 maggio la somministrazione del siero sarà garantita negli ambulatori che già erogano le vaccinazioni ordinarie, nelle sedi, nei giorni e orari che seguono.

Acireale: via Martinez 19 - ambulatorio 2, martedì dalle 8.30 alle 13. Adrano: a Biancavilla, in via Cristoforo Colombo 77, venerdì dalle 12 alle 13. Bronte: via Marziano 50, venerdì dalle 12 alle 13. Caltagirone: ospedale Gravina, edificio Clementi, terzo piano ala est, mercoledì dalle 8.30 alle 13.00. Catania: viale Fleming 24, ospedale San Luigi, lunedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12. Giarre: corso Sicilia 1, giovedì dalle 15 alle 17.30. Gravina di Catania: a Mascalucia, in via Regione Siciliana 12, martedì dalle 15 alle 18. Palagonia: via Sondrio 2, giovedì dalle 9 alle 12.30. Paternò: via Massa Carrara 2, mercoledì e giovedì dalle 11 alle 13.

In base all'andamento della campagna vaccinale, o a cambiamenti di carattere normativo, l'attività degli ambulatori vaccinali anti Covid potrà essere ulteriormente rimodulata. I cittadini, informa l'Asp di Catania, potranno, inoltre, ricevere il vaccino anti Covid negli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta aderenti alla campagna di vaccinazione, oppure nelle Farmacie che aderiscono alla campagna, il cui elenco è consultabile sul sito aspct.it nella sezione "Come fare per" alla voce "Covid".