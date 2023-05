Si è dimesso l'amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes

L'Amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes ha comunicato le sue dimissioni al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Sulla decisione, Fuortes ha affermato, tra l'altro: ''Da decenni lavoro nell'amministrazione pubblica e ho sempre agito nell'interesse delle istituzioni che ho guidato, privilegiando il beneficio generale della collettività rispetto a convenienze di parte.

Nel primo anno di lavoro del nuovo Consiglio di Amministrazione con il governo Draghi il Cda ha raggiunto grandi risultati per l'Azienda''. Ma, spiega ancora,''Dall'inizio del 2023 sulla carica da me ricoperta e sulla mia persona si è aperto uno scontro politico che contribuisce a indebolire la Rai e il Servizio pubblico. Allo stesso tempo ho registrato all'interno del Consiglio di amministrazione della Rai il venir meno dell'atteggiamento costruttivo che lo aveva caratterizzato, indispensabile alla gestione della prima azienda culturale italiana''.

Spetta ora al ministero dell'Economia, azionista della Rai, indicare il successore che verrà designato poi dal Consiglio dei ministri. A prevederlo è la riforma della governance della tv pubblica, approvata nel 2015 con il governo Renzi. Successivamente toccherà all'assemblea degli azionisti fare la proposta al consiglio di amministrazione al quale spetterà poi la nomina definitiva. L'amministratore delegato della Rai, secondo la riforma Renzi che ha introdotto tale figura, deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti della Rai e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.

Secondo le indiscrezioni sarà il direttore di Radio Rai, Roberto Sergio, ad essere designato come ad, forse già nel Consiglio dei ministri di giovedì. Sergio dovrebbe poi indicare come direttore generale l'ex consigliere Giampaolo Rossi.