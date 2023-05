Palermo, alla Libreria Tante Storie si presenta il romanzo "La maledizione di Rasputin"

"La maledizione di Rasputin" è il romanzo di Sergio Kraisky che sarà presentato venerdì 12 maggio alla Libreria Tante Storie di via Ludovico Ariosto, a Palermo, alle 17,30. Sarà il titolare della libreria, Giuseppe Castronovo, a dialogare con l'autore,. A moderare l'evento culturale sarà Angelo Di Liberto.

Grigorij Rasputin, il monaco malvagio, fu ucciso in una notte d’inverno del dicembre del 1916. Prima fu avvelenato col cianuro di potassio, poi venne finito a revolverate da alcuni giovani aristocratici dopo un festino a base di laudano, cocaina e sesso promiscuo. Così almeno si racconta. Molti consideravano questo monaco, o sedicente tale, il principale responsabile della rovina non solo della famiglia dello zar Nicola II, ma anche della Russia e poi, per un micidiale effetto a catena, di tutto il mondo per gli anni a venire. Quella stessa notte di dicembre del 1916, mentre Rasputin agonizzava sul selciato del cortile di Palazzo Jusupov per poi essere gettato, ferito a morte, tra i flutti ghiacciati della Malaja Nevka, il piccolo Pavel venne al mondo in circostanze altrettanto drammatiche...

Sergio Kraisky, romano, sociologo, per più di trenta anni ha insegnato italiano a stranieri e immigrati tra illusioni umanitarie e inevitabili disillusioni. Ha pubblicato apocrifi holmesiani e racconti in antologie sul giallo e il noir (Sonzogno, Fabbri, Mondadori, Alacrán). Nel 2003 è uscito per DeriveApprodi il romanzo distopico Animali da cortile.