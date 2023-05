Comiso, morto Giacomo Piparo: fu esponente del Cudip contro la base Nato

E’ morto improvvisamente il professor Girolamo Piparo, originario di Comiso. Docente, è stato per tanti anni dirigente dell’istituto ” Fabio Besta” di Ragusa, dove ha anche fondato la sezione aeronautica.

Per tre anni è stato anche reggente presso il Liceo Classico Tommaso Campailla a Modica di cui contribuì al rilancio e all’avvio di nuovi percorsi educativi. Da giornalista fondò nel 2011 il giornale on line “Eco degli Iblei”, dopo avere collaborato per alcuni anni con il mensile “Dialogo”.

E’ stato tra gli esponenti di punta nelle manifestazioni pacifiste contro l’ex base Nato di Comiso. Esponente del Cudip , il gruppo politico pacifista insieme all’ex sindaco Giacomo Cagnes, nei primi anni 90 sedette in consiglio comunale come esponente dell’opposizione. Di lui si ricordano gli interventi nell’aula consiliare e il suo grande impegno civico. I funerali si svolgeranno mercoledì 10, alle 10.30, nella Basilica Annunziata di Comiso.