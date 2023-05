Arrestato a Trapani con 9 chili di marijuana e 2 fucili a canne mozze

Deteneva in casa circa 9 chilogrammi di marijuana oltre a due fucili a canne mozze e munizioni, l'uomo arrestato, nei giorni scorsi, dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani. Il soggetto, cinquantaduenne incensurato, aveva occultato la sostanza suddivisa in più involucri e le armi in diversi vani della sua abitazione. Gli agenti, insospettiti dal suo particolare comportamento, tenuto nel corso di una perquisizione effettuata d'iniziativa, hanno proceduto ad un'accurata ricerca in casa, rinvenendo la droga e successivamente i fucili, risultati entrambi rubati, uno dei quali occultato all'interno di un tubo in plastica. L'indagato è così finito in carcere con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi alterate e ricettazione. Il provvedimento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, è stato poi convalidato dal Gip, che ha disposto per l'uomo gli arresti domiciliari.